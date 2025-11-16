گورنمنٹ مولانا ذاکر ڈگری کالج میں تقسیم انعامات
حکومت کالج میں بی ایس کلاسز کیلئے سہولیات فراہم کرے ،پرنسپل مہرافضل
بھوانہ (نمائندہ دنیا )گورنمنٹ مولانا ذاکر ڈگری کالج امین پور بنگلہ میں پہلی سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا ۔ ناظم عمومی جامعہ محمدی شریف صاحبزادہ قمرالحق سیالوی ،سابق چیئرمین پی پی ایس سی نواز خالد عاربی،ڈی ڈی ای اوذوالفقار تبسم جپہ،سرپرست اعلیٰ کسان بورڈ چنیوٹ نورالحسن شاہ،پرنسپل اسلامیہ کالج چنیوٹ شہباز ہرل ، پروفیسر اصغر ملک ،پروفیسر رانا عبدالغفور ،ایجوکیشن آفیسر اے ڈی حسن سجنکا، پروفیسر قلب عباس،پروفیسر عمر حیات،پروفیسر امیر حمزہ،پروفیسر نعمان،ایجوکیشن آفیسر احمد نوید تارڑ،انفارمیشن آفیسر ظفر عباس ہرل،سینئر صحافی چودھری گلزارایڈووکیٹ،فخر دیوان بھٹہ سمیت شعبہ تعلیم سے وابستہ افراد طلبا اور والدین کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ پرنسپل گورنمنٹ مولانا ذاکر ڈگری کالج مہر افضل جاوید کا کہنا تھا کہ میڈیکل،نان میڈیکل،آئی سی ایس اور آرٹس میں ہمارے کالج کے طلبا نے ڈویژن اور پنجاب بھر میں بہترین جبکہ کھیلوں میں پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن لی، ہم چاہتے ہیں اگلے سال کالج میں بی ایس کلاسز کا آغاز ہو اس کیلئے حکومت کالج کو نئی عمارت،فنڈز اور دیگر سہولیات فراہم کرے ۔