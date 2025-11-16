صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریم نواز کی کارکردگی سے نمایاں بہتری آئی :اجمل آصف

  • فیصل آباد
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)مسلم لیگ ن کے رہنما و سابق ممبر صوبائی اسمبلی میاں اجمل آصف نے کہا ہے کہ وزیر اعلی ٰ مریم نواز کی کارکردگی سے صوبے میں نمایاں بہتری آئی ہے۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے مقامی لیگی رہنما خالد محمود انصاری کے جواں سالہ بھتیجے اور صحافی حافظ فرخ خالد کے کزن تجمل انصاری کی وفات پر اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی کے بعد گفتگو کرتے کیا۔ اس موقع پر سابق کونسلر ناصر محمود انصاری،سلطان انصاری، رائے فقیر حسین خاں،امجد نمبردار،صفدر جاوید انصاری، طارق انصاری،اشتیاق انصاری،مزمل انصاری، نعیم طاہر،رانا اعجاز بھی موجود تھے۔

