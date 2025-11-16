فیصل آباد میں 27 میٹرو بسیں، 2 ٹرام جلد چلنے کو تیار
فیصل ٹاؤن سے طاہرپورہ تک چلایاجائیگا،وزیراعلیٰ جلد منصوبے کا افتتاح کرینگی اورنج لائن پر 22 سٹیشنز بنیں گے ،دو ڈپو ،6 یوٹرنز شامل :اجلاس میں بریفنگ
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فیصل آباد کے شہریوں سے کیا ایک اور وعدہ پورا کردیا۔فیصل آباد کیلئے شعبہ ٹرانسپورٹ میں بڑا تحفہ۔فیصل آباد میں فیصل ٹاؤن جڑانوالہ روڈ سے طاہرپورہ جھنگ روڈ تک 20کلومیٹر اونج لائن پر 27 میٹرو بسیں /2 ٹرام عنقریب چلنے کو تیار ہیں اوروزیراعلیٰ پنجاب جلد منصوبہ کی گراؤنڈ بریکنگ کریں گی۔ممبر پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی/سابق چیف سیکرٹری پنجاب کیپٹن(ر)زاہد سعید نے کمشنر فیصل آباد ڈویژن راجہ جہانگیر انور کے ہمراہ اجلاس کی صدارت کی۔
اجلاس کو بتایا گیا کہ میگا پراجیکٹ کا پی سی ون منظور ہوگیاہے اور میٹرو بس اورنج لائن پر 22 سٹیشنز بنیں گے ۔دو ڈپو اور 6 یوٹرنز شامل ہیں۔ممبر ماس ٹرانزٹ اتھارٹی اور کمشنر نے واسا،فیسکو،سوئی گیس،پی ایچ اے ،میونسپل کارپوریشن، ٹریفک پولیس کوالائنمنٹ کے مطابق یوٹیلیٹی سروسزکی منتقلی کیلئے فوری اقدامات کی تاکید کی اور کہا کہ اگلے ہفتہ اجلاس منعقد کرکے یوٹیلیٹی سروسز کی منتقلی کے حوالے سے ٹائم لائنز طے کی جائیں۔انہوں نے کہا میٹرو/ٹرام اورنج لائن سروس شہریوں کو آمدروفت میں بڑی سہولت فراہم کرے گی روزانہ ہزاروں مسافر سفر کرینگے ۔ روٹ سے ملحقہ آبادیوں کے مکینوں کو یوٹیلیٹی سروسز کی منتقلی کے دوران سروسز عارضی بند رکھنے کے حوالے سے بروقت آگاہی ہونی چاہیے ۔ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر،ایم ڈی ماس ٹرانزٹ اتھارٹی طلحہ و متعلقہ محکموں کے افسروں نے اجلاس میں شرکت کی۔