جانوروں کی جینیاتی بہتری،محکمہ لائیوسٹاک کا پروگرام شروع
مقصد اعلیٰ نسل کے جانوروں کی افزائش اور دودھ کی پیداوار بڑھانا ہےپروگرام کے تحت فریزین اور برہمن سیمن مناسب قیمت پر دستیاب ہیں
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)محکمہ لائیوسٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ پنجاب نے کم دودھ دینے والے جانوروں کی جینیاتی بہتری کیلئے اہم پروگرام کا آغاز کردیا۔پنجاب بھر کی طرح ڈویژن فیصل آباد میں بھی کسانوں اور مویشی پال حضرات کویہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے جسکا مقصد اعلیٰ نسل کے جانوروں کی افزائش اور دودھ کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے ۔ پروگرام کے تحت اعلیٰ معیار کے فریزین اور برہمن سیمن نہایت مناسب قیمت پر دستیاب ہیں ،فریزین سیمن کی قیمت 150 جبکہ برہمن سیمن کی قیمت500 روپے مقرر کی گئی ہے تاکہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے فارمرز بھی اس سہولت سے باآسانی فائدہ اٹھا سکیں۔
سہولت سے فائدہ حاصل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ گائے روزانہ کم از کم تین سے پانچ لیٹر دودھ دیتی ہو، جسمانی اور تولیدی بیماریوں سے پاک ہو، حیوانہ مکمل فعال ہو اور کم از کم ایک بار بچہ دے چکی ہو۔ محکمہ لائیوسٹاک نے مویشی پال حضرات پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے جانوروں کی نسل بہتر بنانے کیلئے معیاری سیمن کے استعمال کو یقینی بنائیں تاکہ آئندہ برسوں میں دودھ کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکے ۔ نسل کشی کیلئے اپنے قریبی جانوروں کے ہسپتال رابطہ کریں اور مزید معلومات کیلئے محکمے کی 24/7 فری ہیلپ لائن 08000-9211 پر رابطہ کریں ۔ڈائریکٹر لائیوسٹاک فیصل آباد ڈویژن ڈاکٹر ندیم بدر نے اس حوالے سے کہا ہے کہ حکومت کا یہ قدم کسانوں کے معاشی استحکام اورفیصل آباد ڈویژن میں بھی جدید بریڈنگ نظام کو فروغ دینے کیلئے انتہائی اہمیت کا حامل ہے ۔ معیاری سیمن کی فراہمی سے نا صرف جانوروں کی نسل بہتر ہوگی بلکہ دودھ کی پیداوار میں اضافہ بھی یقینی بنایا جا سکے گا، فارمرز کو چاہیے کہ وہ اس سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔