بزنس انکوبیشن سنٹر زرعی یونیورسٹی میں تربیتی ورکشاپ
تحقیق،تجارتی سرگرمیوں میں ترقی کیلئے نئی ٹیکنالوجیز کا حصول ناگزیر ،ماہرین
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)بزنس انکوبیشن سنٹر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ سائنسز کے تعاون سے دو روزہ تربیتی ورکشاپ \'\'بزنس انٹیلی جنس اور سکس سگما انسائٹس بذریعہ ڈیٹا سائنس\'\'کا انعقاد کیا۔ اس موقع پرڈائریکٹر بزنس انکوبیشن سنٹر ڈاکٹر حماد بدر نے خطاب میں کہا یہ ورکشاپ نوجوانوں میں جدت اور کاروباری سوچ کو فروغ دینے کی جانب اہم قدم ہے ۔ تحقیق اور تجارتی سرگرمیوں میں ترقی کیلئے نئی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کا حصول ناگزیر ہے ۔ کاروباری اداروں میں ڈیٹا پر مبنی کارکردگی کارکردگی، معیار اور مسابقت حاصل کرنے کیلئے نہایت اہم ہے تاکہ عالمی سطح پر مقابلہ کیا جاسکے۔
پرنسپل آفیسر اکیڈمک ٹیچنگ ریسرچ اینڈ انوویشن پروفیسر ڈاکٹر راؤ زاہد عباس نے کہا ایسے اقدامات طلبہ کو عملی تجربہ فراہم کر کے تعلیم و صنعت کے مابین خلا کو پُر کرتے ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ محنت کریں اور خدا داد صلاحیتوں کو جدید ٹیکنالوجیز اپنا کر اور مسلسل مشق کے ذریعے مفید مہارتوں میں تبدیل کریں۔ ڈیٹا سائنٹسٹ اور ریموٹ سنسنگ ایکسپرٹ ارشد خان خٹک نے اس امر پر روشنی ڈالی کہ ڈیجیٹل مہارتیں اور بزنس انٹیلی جنس ڈیجیٹل معیشت کے دور میں قومی ترقی کے بنیادی ستون ہیں۔ انہوں نے بتایا ڈیٹا اینالٹکس صرف کارپوریٹ سیکٹر تک محدود نہیں بلکہ زرعی نظام میں بھی انقلاب لا سکتی ہے جس سے پیداواریت اور مارکیٹ انٹیلی جنس میں بہتری ممکن ہے ۔