گورنمنٹ گرلز کالج میں ٹریفک پولیس کا آگاہی پروگرام
موبائل لائسنسنگ یونٹ شہریوں کو دہلیز پر سروسز فراہم کر رہا،ڈی پی او
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پرٹریفک پولیس ایجوکیشن یونٹ نے گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین میں موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کے حوالے سے آگاہی اور مختلف پولیس سروسز فراہم کی گئیں ۔ اس موقع پر انچارج ایجوکیشن یونٹ سب انسپکٹر علی رضا نے طالبات کو ٹریفک قوانین ، روڈ سیفٹی کے حوالے سے آگاہی لیکچر بھی دیا ۔
کالج انتظامیہ اور سٹوڈنٹس نے موبائل پولیس اسٹیشن اینڈ لائسنگ یونٹ کی سروسز کو سراہا اور حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔اس حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداﷲ احمد کا کہنا تھا کہ عوامی خدمت کے عزم کے تحت شہریوں کی سہولیات کیلئے پولیس ورک کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے ۔ موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ شہریوں کو ان کی دہلیز پر پولیس کی سروسز فراہم کر رہا ہے ۔ موبائل پولیس اسٹیشن سے شہریوں کو ایف آئی آر اندراج، ڈرائیونگ لائسنس سمیت خدمت مرکز کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔