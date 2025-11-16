اہم شاہراہوں پر سٹریٹ لائٹس فعال کردی گئیں
کارپوریشن کے اقدامات،مال روڈ،عبداللہ پور فلائی اوورودیگرسڑکیں روشن
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات پرجگمگاتافیصل آباد پروگرام پر عملدرآمد جاری ہے۔ میونسپل کارپوریشن کی طرف سے شہر کی شاہراہوں پر سٹریٹ لائٹس روشن ہونے سے شہریوں کو رات کے اوقات میں سفر کی معیاری سہولیات مل رہی ہیں۔مال روڈ،سرینا روڈ،بلال روڑ،عبداللہ پور فلائی اوورودیگر شاہراہوں پر سٹریٹ لائٹس فعال کردی گئیں۔اس حوالے سے شہریوں نے میونسپل کارپوریشن کے اقدامات کو سراہا ہے۔