انسپکٹرز تجاوزات کا سامان نذرانے لیکر واپس کرنے لگے
قواعد نظرانداز،ضبط اشیا کوسرکاری سلپ کے بغیر پیسے لیکر واپس کیاجارہا، جڑانوالہ روڈ پر سامان اتارنے کی تصاویر موصول، کارروائی کرینگے :سی او ضلع کونسل
فیصل آباد(ذوالقرنین طاہر سے )ضلع کونسل کے انکروچمنٹ انسپکٹرز کی جانب سے ماہانہ کروڑوں روپے کے نذرانے وصول کرنے کا انکشاف، انکروچمنٹ انسپکٹرز محکمانہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سرکاری خزانے کو بھی کروڑوں کا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تجاوزات کی مد میں ضبط ہونے والے سامان پر سرکاری طور پر جرمانہ کرنے کی بجائے انکروچمنٹ انسپکٹر پیسے اپنی جیبوں میں بھرنے لگے تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترجیحات میں تجاوزات کا خاتمہ پہلی ترجیح ہے جس کیلئے مختلف ادارے کام کررہے ہیں شہری حدود میں میونسپل کارپوریشن اور تحصیلوں میں میونسپل کمیٹیاں اور ضلع کونسل کی ذمہ داری ہے کہ تجاوزات کا مستقل خاتمہ کروائیں تجاوزات کیخلاف آپریشن کے محکمانہ قواعد و ضوابط طے ہیں۔ اگر ضلع کونسل یا میونسپل کارپوریشن کا عملہ تجاوزات آپریشن کے دوران کوئی بھی سامان ضبط کرتا ہے تو وہ سامان متعلقہ سٹور میں جمع کروایا جاتاہے، تجاوزات کرنے والا دکاندار یا کاروباری اپنے سامان کے حصول کیلئے تحریری درخواست لکھ کر دیتاہے کہ آئندہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کروں گا اگر ایسا ہوا تو میرے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی جائے۔
درخواست کے بعد مذکورہ شخص کو سرکاری سلپ پر جرمانہ کیا جاتا ہے جو جرمانہ سرکاری خزانے میں جمع ہوتا ہے اسکے بعد جرمانے کی رسید اور درخواست منظوری کے ساتھ سٹور سے سامان واپس کیا جاسکتا ہے لیکن ضلع کونسل کے انکروچمنٹ انسپکٹرز کسی بھی قانون قائدے کو خاطر میں نہیں لاتے ، وہ آپریشن میں سامان ضبط کرکے راستے میں ہی بغیر کسی سرکاری سلپ کے نذرانے وصول کرکے سامان واپس کر دیتے ہیں۔ کارروائی میں سرکاری مشینری کیلئے ڈیزل یا پٹرول تو سرکاری خزانے سے استعمال ہوتا ہے مگر کمائی انکروچمنٹ انسپکٹرز کی ہورہی ہے ۔ روزنامہ دنیا نے جڑانوالہ روڈ پر ضلع کونسل عملے کی گاڑی سے سامان اتار کر واپس کرنے کی تصاویر حاصل کی ہیں جس پر چیف آفیسر ضلع کونسل ساجد علی نے اقرار کیا کہ عملہ خلاف ِ ضابطہ سامان واپس کررہا ہے انکا موقف تھا کہ انسپکٹر سلیم جیسی کالی بھیڑوں کیخلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔