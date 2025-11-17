چناب نگر:شہر میں گداگروں کی بھرمار، شہری پریشان
چناب نگر (نامہ نگار)شہر کے مین بازاروں، چوکوں اور شاہراہوں پر گداگروں کا راج برقرار ہے ، جس سے شہریوں کا جینا محال ہو گیا ہے۔
انتظامیہ اس صورتحال پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔شہر کے مرکزی بازاروں، چوکوں، شاہراہوں، دکانوں اور میرج ہالوں میں گداگروں کی بڑھتی ہوئی تعداد شہریوں کو شدید پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے ۔ گلی محلوں سے لے کر تجارتی مراکز تک، میگا فونز ہاتھوں میں لیے بھکاریوں کی صدائیں شہریوں کے اعصاب پر سوار ہیں اور کاروباری سرگرمیوں میں بھی خلل ڈال رہی ہیں۔