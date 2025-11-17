صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیز رفتار ڈالہ کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی

  • فیصل آباد
تیز رفتار ڈالہ کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی

ٹریفک حادثہ ظفر چوک روڈ کے قریب ہوا،محمد شریف موقع پر ہی دم توڑ گیا

تاندلیانوالہ (نمائندہ دنیا )تیز رفتار ہنڈائی ڈالہ کی موٹرسائیکل کو ٹکر دینے سے خوفناک حادثہ پیش آیا۔ حادثہ ظفر چوک روڈ کے قریب ہوا، جس میں موٹرسائیکل سوار محمد شریف موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا، جبکہ عبدالعزیز شدید زخمی ہوگیا۔ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر زخمی شہری کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثے کے بعد ڈالہ ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا۔پولیس نے نامعلوم ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی ہے اور تحقیقات کو تیز کر دیا گیا ۔ جاں بحق ہونے والے شہری کا تعلق چک 359 گ ب سے جبکہ زخمی کا تعلق چک 496 گ ب سے بتایا جاتا ہے ۔

 

