  • فیصل آباد
معروف روحانی و سماجی شخصیت مولانا سید شمس الحسن شاہ انتقال کر گئے

سندیلیانوالی (سٹی رپورٹر) سندیلیانوالی کی معروف روحانی اور سماجی شخصیت حضرت مولانا سید شمس الحسن شاہ کا انتقال ہوگیا۔

مرحوم جماعت اسلامی کے سابق نائب امیر ضلع ٹوبہ اور سندیلیانوالی کی معروف روحانی، سماجی اور سیاسی شخصیت تھے ۔ آپ نے اپنی زندگی خدمات کے لیے وقف رکھی تھی اور ہمیشہ لوگوں کی خدمت اور تبلیغ میں مصروف رہتے تھے ۔یاد رہے کہ کچھ دن پہلے ہی ان کے جوان سال اور اکلوتے بیٹے سید نجم الحسن شاہ کا انتقال ہوا تھا، جس کے بعد حضرت مولانا سید شمس الحسن شاہ شدید صدمے میں مبتلا تھے ۔

 

