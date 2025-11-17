صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح :مسعود نذیر

  • فیصل آباد
لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح :مسعود نذیر

چناب نگر(نامہ نگار)ڈ ی ایس پی سرکل چناب نگرمسعود نذیرنے کہا ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے جدید ٹیکنا لوجی کو بروئے کارلاتے ہوئے۔۔۔

 جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کیلئے تمام ممکن اقدامات کئے جارہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب اور پولیس کے اعلیٰ حکام کے ویژن کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے پولیس کے جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کیلئے اقدامات جاری ہیں، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے امن و امان برقرار رکھنے ، جرائم پیشہ عناصر کی بیخ کنی کیلئے چیکنگ کا دائرہ کار مزید موثر بنایا جا رہا ہے ۔ 

 

