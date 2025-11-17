چناب نگر میں ای پولیس پوسٹ ایپ سے مشکوک افراد اور گاڑیوں کی چیکنگ جاری
چناب نگر(نامہ نگار)چناب نگر میں ای پولیس پوسٹ ایپ کے ذریعے مشکوک افراد اور گاڑیوں کی چیکنگ کا عمل جاری ہے ، جدید ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کر کے جرائم پیشہ عناصر کیخلاف کاروائیاں مزید تیزی سے جاری ہیں۔
ڈی پی او عبداﷲ احمدکا کہنا ہے کہ محفوظ پنجاب کے تحت عملی اقدامات جاری ہیں اور ای پولیس پوسٹ ایپ کے ذریعے مشکوک افراد اور گاڑیوں کی چیکنگ کا عمل جاری ہے ۔ پولیس نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ای پولیس پوسٹ ایپ کے ذریعے 2372 افراد کو چیک کیا ۔گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پولیس نے ای پولیس پوسٹ ایپ کے ذریعے 2446وہیکلز کو چیک کیاگیا۔