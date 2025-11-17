صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ:ہوٹلوں میں غیر معیاری کھانوں کی فروخت، شہری پریشان

  • فیصل آباد
جھنگ:ہوٹلوں میں غیر معیاری کھانوں کی فروخت، شہری پریشان

نرخ نامے مقرر نہیں ہیں،ہوٹل مالکان من مانے ریٹ وصول کر رہے ہیں

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )شہر اور گردونواح کے ہوٹلوں میں غیر معیاری گھی، آئل، مصالحہ جات، سبزی اور گوشت استعمال کیے جا رہے ہیں۔ باسی اور مضر صحت کھانوں کی فروخت کا دھندا دیدہ دلیری سے جاری ہے ، جبکہ گندے کچن اور ٹوٹے پھوٹے برتن استعمال کیے جا رہے ہیں۔عوام کی صحت و جان کے محافظ اداروں کے افسران اور اہلکاروں کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے شہری غیر معیاری کھانا کھانے پر مجبور ہیں اور ہوٹلوں سے نہ صرف کھانا بلکہ بیماریاں بھی خرید رہے ہیں۔فوڈ اتھارٹی نے اس صورتحال پر مکمل چپ سادی ہوئی ہے ، نرخ نامے مقرر نہیں اور ہوٹل مالکان من مانے ریٹ وصول کرتے ہیں۔ بااثر ہوٹل مالکان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔عوامی حلقوں نے ڈی سی جھنگ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اصلاح احوال کرتے ہوئے شہریوں کو غیر معیاری کھانے سے محفوظ بنائیں۔

 

