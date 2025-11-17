صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ: ڈمپنگ پوائنٹ پر کوڑے کو آ گ لگانے سے آ لو دگی

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ستھرا پنجاب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے عملے کی غفلت نے شہر کے ماحول اور شہریوں کی صحت کو سنگین خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔۔۔

فاریسٹ پارک کی دیوار کے ساتھ قائم ڈمپنگ پوائنٹ پر کوڑے کے ڈھیروں کو باقاعدگی سے آگ لگائی جا رہی ہے ، جس سے اٹھنے والا زہریلا دھواں پارک کا ماحول شدید طور پر آلودہ کر رہا ہے ،علاقہ مکینوں اور پارک میں روزانہ سیر کے لیے آنے والے شہریوں نے بتایا کہ صبح اور شام کے اوقات میں دھوئیں کی شدت ناقابلِ برداشت ہو جاتی ہے ، جس سے سانس کی تکالیف، آنکھوں میں جلن، گلے کی سوزش اور الرجی جیسی شکایات میں اضافہ ہو گیا ہے ۔

 

