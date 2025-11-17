رکشہ ڈرائیوروں کیلئے ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کو مزید آسان بنایا دیا گیا
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر رکشہ ڈرائیوروں کیلئے ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کو مزید آسان بنایادیا گیا ہے۔
سپیشل مہم کے تحت رکشہ ڈرائیوروں کیلئے الگ کاؤنٹر بنادیاگیاہے ۔ڈی ایس پی ٹریفک خرم شہزاد کی زیر نگرانی سپیشل مہم کے تحت رکشہ ڈرائیونگ لائسنس تیار کیے جار ہے ہیں ۔ سابقہ لرنر کو رینیو کروا کر بھی شہریوں کے لائسنس تیار کیے جا رہے ہیں۔ اتوار کا دن رکشہ ڈرائیوروں کے لیے مختص کیا گیا ہے تاکہ ڈرائیور آسانی سے ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکیں ۔