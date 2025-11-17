صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسنریٹر سے اٹھنے والا زہریلا دھواں شہریوں کیلئے مسئلہ بن گیا

  • فیصل آباد
انسنریٹر سے اٹھنے والا زہریلا دھواں شہریوں کیلئے مسئلہ بن گیا

سانس کی بیماریاں، آنکھوں میں جلن اور ماحول کی آلودگی میں تیزی سے اضافہ

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چنیوٹ میں نصب انسنریٹر سے جلنے والے میڈیکل فضلہ جات کے دھوئیں نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے ۔دن کے اوقات میں جلائے جانے والے فضلہ جات سے اٹھنے والا زہریلا دھواں محلہ مشکی شاہ، کچہری روڈ اور گورنمنٹ کالج برائے خواتین کے گرد و نواح میں شدید فضائی آلودگی کا سبب بن رہا ہے ۔رہائشیوں کے مطابق دھوئیں کے باعث سانس کی بیماریاں، آنکھوں میں جلن اور ماحول کی آلودگی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔

جبکہ طالبات اور بچوں کی صحت پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔شہریوں نے کہا کہ آبادی کے درمیان انسنریٹر چلانا عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کے مترادف ہے ۔ اہلِ علاقہ نے محکمہ صحت، ماحولیات اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لیتے ہوئے انسنریٹر کو مقررہ قواعد کے مطابق چلایا جائے یا مناسب مقام پر منتقل کیا جائے تاکہ شہریوں کی صحت محفوظ بنائی جا سکے ۔

 

