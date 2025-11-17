جھنگ:ٹریفک حادثات کے متاثرین کا عالمی دن منایا گیا
ضلع بھر میں آگاہی تقریبات، سیمینارز اور واک کا بھی اہتمام کیا گیا
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر رضوان نصیر (ستارہ امتیاز، تمغہ امتیاز) کی ہدایات پر ریسکیو 1122 جھنگ کی جانب سے \"روڈ ٹریفک حادثات کے متاثرین کا عالمی دن\" منایا گیا۔ اس موقع پر ضلع بھر میں آگاہی تقریبات، سیمینارز اور واک کا اہتمام کیا گیا۔ایمرجنسی آفیسر طاہر عباس نے کہا کہ روڈ ٹریفک حادثات ایک قومی المیہ ہیں، جن کے نتیجے میں ہر سال ہزاروں جانیں ضائع ہوتی ہیں اور خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ ریسکیو 1122 کا فرض ہے کہ وہ متاثرین کو فوری اور مؤثر مدد فراہم کرے ، اور ہمارے عملے کی ہمہ وقت تیاری اسی عزم کی غماز ہے۔
انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کو اپنا شعار بنائیں، کیونکہ پاکستان میں ہر منٹ بعد ایک حادثہ رونما ہوتا ہے ، جس کا براہِ راست اثر پورے خاندان پر پڑتا ہے ۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے خصوصی ہدایات بھی جاری کی گئیں ان کہنا تھا ہمیشہ ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنائیں،گاڑی کی رفتار ہر حال میں کم رکھیں،سڑک کے بائیں جانب ہی سفر کریں،ریسکیو 1122 جھنگ کی چاروں تحصیلوں (جھنگ، احمد پور سیال، شورکوٹ، اٹھارہ ہزاری) میں اس دن کے موقع پر وسیع پیمانے پر آگاہی مہم چلائی گئی، جس میں سیمینارز اور آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا اور مقامی شہریوں و طلباء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔