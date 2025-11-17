ضلعی انتظامیہ کی نگرانی جھنگ میں کرشنگ سیزن کا آغاز
اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ اور اٹھارہ ہزاری کا شوگر ملز کا دورہ ، کاشتکاروں سے ملاقات
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) حکومت پنجاب کی ہدایت پر شوگر ملز میں کرشنگ سیزن کا آغاز ہو چکا ہے ۔ شوگر ملز کو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے حکومتی ہدایات پر عملدرآمد کے حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے ۔تحصیل اٹھارہ ہزاری میں دو شوگر ملز اور تحصیل شورکوٹ میں ایک شوگر ملز نے کرشنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ اور اٹھارہ ہزاری نے شوگر ملز کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ملز انتظامیہ اور موجود کاشتکاروں سے ملاقات کی۔ضلعی انتظامیہ نے کہا کہ غیر قانونی کٹوتی اور کم وزن کے حوالے سے کاشتکاروں کی شکایات پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ملز انتظامیہ کو مقررہ نرخوں پر گنا خریدنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔