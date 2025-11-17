صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حضرت پیر صابری کے سالانہ عرس مبارک کی تقریبات 22 نومبر کو ہو نگی

  • فیصل آباد
شورکوٹ (نمائندہ دنیا )نواحی علاقہ چک نمبر 502 ملکہ شریف میں حضرت پیر صابری کے سالانہ عرس مبارک کی تقریبات 22 نومبر کو منعقد ہوں گی۔ اس سلسلے میں ملک بھر سے زائرین اور مریدین کے قافلوں کی آمد جاری ہے۔

بلوچستان اور سندھ سے تعلق رکھنے والے متعدد زائرین پیدل سفر کرتے ہوئے شورکوٹ پہنچے ، جہاں وہ دربار پر حاضری کی سعادت حاصل کریں گے ۔ دربار پہنچنے پر گدی نشین پیر قیصر جمیل حیدر شاہ صابری، پیر علی حیدر صابری، پیر شمس حیدر صابری سمیت دیگر ذمہ داران نے زائرین کا پرتپاک استقبال کیا۔زائرین نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ وہ ہر سال عقیدت و احترام کے ساتھ پیدل سفر کر کے دربار پر حاضری دینے آتے ہیں۔

 

