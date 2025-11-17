صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گنے کے کاشتکار اپنی فصل متعلقہ شوگر ملز تک بروقت پہنچائیں :ڈی سی ٹوبہ

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )حکومتِ پنجاب کی ہدایت پر ضلع بھر میں گنے کی کرشنگ سیزن 15 نومبر سے باضابطہ طور پر شروع ہو چکا ہے۔۔۔

 اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے کاشتکاروں کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ گنے کے کاشتکار اپنی فصل متعلقہ شوگر ملز تک بروقت پہنچائیں تاکہ کرشنگ کا عمل بلاتعطل جاری رہ سکے ،ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ فصل کی ترسیل کے دوران اگر کسی کاشتکار کو کسی قسم کی پریشانی یا رکاوٹ کا سامنا ہو تو وہ فوری طور پر ڈپٹی کمشنر آفس سے رابطہ کریں۔

 

