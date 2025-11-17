راجہ محمد صفدر خاں کی صاحبزادی کی شادی ،سیاسی و سماجی رہنمائوں کی شرکت
معروف سیاسی و کاروباری شخصیت راجہ محمد صفدر خاں کی صاحبزادی اور سابق ضلعی چیٔرمین عشر و زکوٰۃ کمیٹی راجہ محمد عارف خاں کی بھتیجی کی شادی کی پر وقار تقریب میں ملک بھر سے نامور سیاسی رہنماؤں، اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز بیوروکریٹس، جوڈیشل و عسکری افسروں سمیت ممتاز شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔