پینسرہ:پولیس مقابلے میں اشتہاری زخمی حالت میں گرفتار

  • فیصل آباد
دو موٹرسائیکلوں پر سوار پانچ مشکوک افراد کو روکا گیا جنہوں نے فائرنگ کر دی

پینسرہ (نمائندہ دنیا ) تھانہ ٹھیکریوالہ کے علاقہ میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران خطرناک اشتہاری ملزم زخمی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ایس ایچ او تھانہ ٹھیکریوالہ میاں واجد حسین اور ان کی ٹیم معمول کی پٹرولنگ کے دوران عباس پور روڈ، سرشمیر کے نزدیک ناکہ بندی کر رہے تھے ۔ دوران چیکنگ، دو موٹرسائیکلوں پر سوار پانچ مشکوک افراد کو روکنے کا اشارہ دیا گیا، جس پر ملز موں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی اور کھیتوں کی طرف چھپ گئے ۔ایس ایچ او میاں واجد حسین نے حفاظتی اقدامات مدنظر رکھتے ہوئے آگے بڑ ھے تو ایک ملزم زخمی حالت میں پڑا تھا جس کا نام ندیم عرف دیما معلوم ہوا۔ ملزم درجن سے زائد ڈکیتی، مزاحمت اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث تھا اور متعدد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔

 

