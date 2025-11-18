اسلحے کی نمائش کر نیوالے ملزم کو حوالات پہنچا دیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو حوالات پہنچا دیا گیا۔تھانہ سٹی جڑانوالہ کے علاقے 240 موڑ کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسلحے کے نمائش کرنے والے ملزم کو گرفتار کرلیا۔ جو دیگر شہریوں کیلئے خوف کی علامت بنا ہوا تھا۔
