زیادہ گندم اگاؤ مہم، 12 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ پر کاشت مکمل
مربوط اقدامات کے باعث کاشتکاروں کا اعتماد بحال ،خدشات کافی کم ہو گئے
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیادہ گندم اگاؤ مہم کے تحت فیصل آباد ڈویژن میں 12 لاکھ 19 ہزار 240 ایکڑ رقبہ پر گندم کی کاشت مکمل کر لی گئی ہے ، جو مجموعی ہدف کا 66.52 فیصد بنتا ہے ۔ یہ شرح گزشتہ سال کی نسبت 21.44 فیصد زیادہ ہے ۔ حکومتی سرپرستی اور مربوط اقدامات کے باعث کاشتکاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے اور فوڈ سکیورٹی کے خدشات کافی حد تک کم ہوگئے ہیں، جس پر کسانوں کی جانب سے مثبت ردِعمل سامنے آرہا ہے ۔کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی زیرصدارت اجلاس میں ڈائریکٹر زراعت توسیع چوہدری خالد محمود نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ 30 نومبر تک گندم کی کاشت کے 100 فیصد ہدف یعنی 18 لاکھ 34 ہزار ایکڑ کے حصول کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جارہے ہیں۔ اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن عامر رضا بھی موجود تھے ۔کمشنر نے محکمہ زراعت توسیع اور فیلڈ اسسٹنٹس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے سرکاری رقبہ پر بھی گندم کی کاشت کا سو فیصد ہدف مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ڈویژن میں کھاد اور بیج کی وافر مقدار دستیاب ہے جبکہ فارمر ٹریننگ پروگرامز بھی مسلسل جاری ہیں۔