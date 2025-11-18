مینارِ پاکستان پر اجتماع انقلاب کی نوید ہو گا :محبوب الزماں
اجتماع میں خیبر سے کراچی تک لاکھوں مرد، خواتین اور نوجوان شریک ہو نگے
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)جماعت اسلامی کے ضلعی امیر پروفیسر محبوب الزماں بٹ نے کہا ہے کہ اسلام کے نام پر قائم ہونے والے ملک میں صرف اللہ کا دین ہی کامیابی کی ضمانت ہے ۔ جماعت اسلامی کی جدوجہد کا مقصد وطن عزیز میں اسلامی نظام کا قیام ہے ۔ مینارِ پاکستان پر ہونے والا اجتماع عام ملک میں اسلامی انقلاب کی نوید ثابت ہو گا۔انہوں نے کہا کہ 21، 22 اور 23 نومبر کو ہونے والے اجتماع میں خیبر سے کراچی تک لاکھوں مرد، خواتین اور نوجوان شریک ہوں گے ۔ اس سلسلے میں شہر کے مختلف علاقوں میں ارکان و کارکنان کے اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کی بے داغ قیادت ہی ملک و قوم کو درپیش مسائل سے نجات دلا سکتی ہے ۔پروفیسر محبوب الزماں بٹ کے مطابق ملک کے مسائل کا حل جماعت اسلامی کے پاس موجود ہے ۔ جماعت اسلامی کے منتخب نمائندوں میں سے ایک بھی فرد کرپشن کے الزام میں ملوث نہیں، جو جماعت کی دیانت دار قیادت کا ثبوت ہے ۔ قوم کو ایسی اہل اور ایمان دار قیادت کی ضرورت ہے جو جماعت اسلامی کی صورت میں دستیاب ہے ۔انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی نے اقتدار میں نہ ہوتے ہوئے بھی ہر مشکل گھڑی میں عوام کی خدمت کی مثالیں قائم کیں۔