خسرہ کے مریضوں میں اضافہ ،ویکسین مہم کا آغاز کر دیا گیا
مہم 29 نومبر 2025ء تک جاری رہے گی ،والدین سے تعاون کی اپیل
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)خسرہ کے مریضوں کی بڑھتی تعداد، بیماری سے بچاؤ کے لیے ضلع بھر میں ویکسین مہم کا آغاز کردیا گیا۔ محکمہ صحت فیصل آباد کے زیر اہتمام خسرہ و روبیلا سے بچاؤ کی ویکسین مہم کا آغاز کردیا گیا ہے جو کہ 17 نومبر سے 29 نومبر 2025ء تک ضلع بھر میں جاری رہے گی۔ 12 روزہ اس مہم کے دوران بچوں کو خسرہ اور روبیلا جیسی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لئے ویکسین لگائی جائے گی۔ ڈی ایچ او ڈاکٹر عظمت عباس کھچی کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت کی جانب سے ویکسین مہم کے تمام انتظامات کو حتمی شکل دی گئی ہے ۔ بچوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لئے والدین اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ویکسین لازمی لگوائیں۔ ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد عظیم نے مہم میں شریک تمام فیلڈ سٹاف اور ویکسی نیٹرز کو بھرپور کارکردگی کی ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ خسرہ و روبیلا سے بچاؤ صرف ویکسین کے ذریعے ہی ممکن ہے ۔ محکمہ صحت کی جانب سے مہم کے دوران خصوصی ویکسی نیشن ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر بچوں کو ویکسین لگا رہی ہیں۔