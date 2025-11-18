ویمن پروٹیکشن ایکٹ،خواتین کو بروقت معاونت دینے پر زور
ہم سب کی مشترکہ کوششیں ہی حقیقی تبدیلی لا سکتی ہیں: زینب جہانداد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)پنجاب ویمن پروٹیکشن ایکٹ 2016ء کے حوالے سے اہم اجلاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر زینب جہانداد کی زیرصدارت ڈپٹی کمشنر آفس میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن کمیٹی (DWPC) کے اراکین اور ویمن پروٹیکشن سینٹر فیصل آباد کے پینل وکلانے شرکت کی۔اجلاس کا بنیادی مقصد متعلقہ محکموں اور قانونی ماہرین کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے ہوئے خواتین کو ہنگامی صورتحال میں بروقت، مربوط اور سروائیور سینٹرڈ معاونت فراہم کرنا تھا۔ اجلاس کے دوران پنجاب ویمن پروٹیکشن ایکٹ 2016ء سے متعلق تفصیلی ایس او پیز پیش کی گئیں جن پر جامع گفتگو کی گئی تاکہ سروس ڈیلیوری میں یکسانیت، مؤثر کیس مینجمنٹ اور قانون کے تحت حفاظتی میکانزم کے بہتر اور مؤثر نفاذ کو یقینی بنایا جا سکے ۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر زینب جہانداد نے کہا کہ خواتین کے تحفظ اور حقوق کے مؤثر نفاذ کے لیے محکماتی تعاون، فوری ردِعمل اور تربیت یافتہ عملہ ناگزیر ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سب کی مشترکہ کوششیں ہی حقیقی تبدیلی لا سکتی ہیں۔