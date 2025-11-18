‘‘میرا سوہنا فیصل آباد’’ ثقافتی ایونٹس کی تیاریاں شروع
پینٹنگز، ڈیجیٹل فوٹوگرافی اور ہینڈی کرافٹس کے مقابلے منعقد ہوں گے
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق فیصل آباد کے کلچر کو فروغ دینے اور شہریوں کو ثقافت سے روشناس کرانے کے لیے ‘‘میرا سوہنا فیصل آباد’’ تھیم کے تحت مختلف ایونٹس کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی زیرصدارت پروگرام سٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں بتایا گیا کہ آئندہ ماہ دسمبر میں میگا ایونٹ ‘‘میرا سوہنا فیصل آباد’’ کے تحت پینٹنگز، ڈیجیٹل فوٹوگرافی اور ہینڈی کرافٹس کے مقابلے منعقد ہوں گے ، جبکہ مصوری، شارٹ ڈرامہ، میوزک، لٹریری سیشنز اور قوالی نائٹ کا شیڈول بھی ترتیب دیا جا رہا ہے ۔ اسی طرح فیصل آباد کی تاریخ پر مبنی کتابوں کی نمائش، فیصل آباد قصہ گوئی، بچوں کے لیے خصوصی میلے ، سپورٹس کے میگا ایونٹس، پھولوں کی نمائش، ہیرٹیج کی پروموشن، فوڈ فیسٹیول، محلہ سجاؤ ایونٹ سمیت دیگر رنگا رنگ سرگرمیاں بھی فیسٹیول کا حصہ ہوں گی۔