کمالیہ(نمائندہ خصوصی )ممبر قومی اسمبلی ریاض فتیانہ نے پنجاب شوگر ایکٹ کے تحت 15 نومبر کو شوگر ملز نہ چلانے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبے بھر میں ملز کی بندش سے کسان، عوام اور زرعی معیشت شدید متاثر ہو رہی ہے ۔روزانہ جرمانے کی رقم 50 لاکھ روپے سے کم کرکے 10 لاکھ روپے کرنے کے حکومتی فیصلے کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے شوگر مافیا کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے ۔ عوام کو 220 روپے فی کلو ناقص امپورٹڈ چینی مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہے جو سراسر ناانصافی ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ فور ی طور پر تمام شوگر ملز چلائی جائیں تاکہ کھیتوں میں تیار کھڑی گنے کی فصل ضائع ہونے سے بچ سکے اور کسان وقت پر گندم کی کاشت کر سکیں۔شوگر ملز کی بندش نہ صرف چینی کی قیمتوں میں اضافہ کا باعث بن رہی ہے بلکہ سیلاب سے تباہ حال زرعی معیشت کو ایک اور شدید جھٹکے کا خطرہ لاحق ہے ۔