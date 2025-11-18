صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامع مسجد نوراسلام میں برسی چودھری نواب دین کا انعقاد

  • فیصل آباد
مکو آنہ(نمائندہ دنیا)جامع مسجد نوراسلام چک نمبر113گ ب جڑانوالہ روڈ میں محفل شب نور و سلسلہ سالانہ برسی چودھری نواب دین مرحوم و زوجہ محمد اسلم علوی منعقد ہوئی۔۔۔

جس کی صدارت پیر سرکار جی آستانہ عالیہ محمدیہ قادریہ قلندریہ راولپنڈی نے کی جبکہ ڈاکٹر محمدسلیمان مصباحی،علامہ محمدعمران آسی نے خصوصی خطاب فرمایاانہوں نے والدین کی عظمت پرگفتگوکرتے ہوئے کہاکہ احترام آدمیت میں اسلام جسے سب سے زیادہ درجہ دیتا ہے وہ والدین کی خدمت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین وہ ہستیاں ہین جو انسان کی پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں اور ہرمشکل اور مصیبت کو جھیل کر بھی ان کی پرورش کرتے ہیں۔

 

