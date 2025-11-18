محکمہ فوڈ کی کارروائی، غیر معیاری دودھ اور ایکسپائرڈ اشیا ضبط
قوانین کی خلاف ورزی پر مجموعی طور پر 56 ہزار روپے کے جرمانے عائد
بھوانہ (نمائندہ دنیا )پنجاب فوڈ اتھارٹی کی فوڈ سیفٹی ٹیموں کی قانون شکن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا کی زیر نگرانی ضلع بھر میں فوڈ سیفٹی ٹیموں نے مجموعی طور پر 91 انسپکشنز کیں۔دودھ کے معیار کی جانچ کے لیے 45 دودھ بردار گاڑیوں اور متعدد ملک شاپس پر لیکٹو سکین مشین کے ذریعے 15,290 لٹر دودھ چیک کیا گیا۔ قوانین کی خلاف ورزی پر مجموعی طور پر 56 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ۔فوڈ سیفٹی ٹیموں نے مختلف کریانہ سٹورز، میٹ شاپس اور فوڈ پوائنٹس کا بھی معائنہ کیا۔ دوران معائنہ فوڈ پوائنٹس پر گلی سڑی سبزیوں اور کھلے رنگ کے استعمال کا پتا چلا، جبکہ کریانہ سٹورز میں ایکسپائرڈ اشیاء اور کھانے کی اشیاء میں حشرات کی بھرمار پائی گئی۔ تین کلو سے زائد ایکسپائرڈ مصنوعات کو برآمد کر کے تلف کر دیا گیا۔