بائیو لیب ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جدید طریقہ کار اور فصلوں کی نگرانی
کاشتکاروں سے فون کے ذریعے رائے لی گئی اور سموگ کنٹرول اقدامات کا جائزہ لیا
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )محکمہ زراعت کے ڈائریکٹر ان پٹ مینجمنٹ لاہور ڈاکٹر زاہد نے بائیو لیب ٹوبہ ٹیک سنگھ کا دورہ کیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ بائیو لیب میں فائدہ مند کیڑوں کی پرورش، کپاس کے پانچ نمائشی پلاٹس میں ریلیز، کیمیائی سپرے میں کمی اور پیداوار میں اضافہ شامل ہے ۔ ڈاکٹر زاہد نے کاشتکاروں سے فون کے ذریعے رائے لی اور سموگ کنٹرول اقدامات کا جائزہ لیا۔اور ٹوبہ ٹیک سنگھ ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔