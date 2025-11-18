صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پینسرہ:تجاوازات ، پیرا فورس کی کاروائیاں اڈا سدھار تک محدود

  • فیصل آباد
جھنگ روڈ تا 68موڑ ،ملاں پور روڈ تا عید گاہ،قبرستان روڈ پر تجاوازات قائم

پینسرہ (نمائندہ دنیا )پیرا فورس کی کارروائیاں سدھار اڈے تک محدود رہنے کے باعث مین شاہرہ جھنگ روڈ اور اطراف کے بازاروں میں تجاوازات کی بھرمار برقرار ہے ۔ یونین کونسل 168، چک نمبر 67 ج ب سدھار میں سڑک کے دونوں اطراف کئی فٹ تک تجاوزات قائم ہیں، جس کی وجہ سے ہفتہ بازار کے دوران گذرنا محال اور ٹریفک جام معمول بن چکا ہے ۔جھنگ روڈ سائزنگ سٹاپ سے 68 موڑ تک اور ملاں پور روڈ، اڈا سدھار سے عید گاہ تک بھی دونوں اطراف میں تجاوزات قائم ہیں۔ اڈا سدھار سے قبرستان روڈ بیس لائن تک بھی تجاوزات کی وجہ سے گزرنا مشکل ہو گیا ہے ۔ اطراف کے رہائشیوں نے نکاسی آب کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر کے کئی فٹ آگے پختہ تعمیرات کر لی ہیں جبکہ زرعی کھالہ پر بھی تجاوزات قائم ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ پیرا فورس اہلکار صرف اڈا سدھار تک محدود ہیں اور غریب ریڑھی بانوں اور چھابڑی فروشوں کے خلاف کارروائیاں کی جاتی ہیں۔

 

