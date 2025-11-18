شورکوٹ:فلٹریشن پلانٹ خراب شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور
شورکوٹ (نمائندہ دنیا )تحصیل چوک شورکوٹ میں نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ طویل عرصے سے خراب پڑا ہوا ہے ، جس کے باعث شہری شدید مشکلات اور پریشانی کا شکار ہیں۔۔۔
زیرِ زمین پانی کے خراب ہونے کی وجہ سے لوگ مجبوری کے تحت آلودہ پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں، جس سے پیٹ کے امراض اور دیگر مختلف بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے ۔علاوہ ازیں، علاقے کے مکینوں کو صاف پانی کی فراہمی نہ ہونے کے باعث دور دراز علاقوں کے دیگر واٹر فلٹریشن پلانٹس پر جانا پڑتا ہے ، جس سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔عوامی اور سماجی حلقوں نے اس سنگین صورتِ حال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔ان کا کہنا ہے کہ شہریوں کی صحت اور سہولت کے پیشِ نظر واٹر فلٹریشن پلانٹ کو فوری طور پر درست کر کے فعال کیا جائے تاکہ عوام کو صاف اور محفوظ پینے کا پانی میسر ہو سکے ۔