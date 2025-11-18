سمندری:تجاوزات کیخلاف کوئی کار روائی نہ کی جا سکی
ریڑھی بانوں ٹھیلہ والوں اور دکانداروں نے فٹ پاتھوں پر قبضہ کر لیا
سمندری(نمائندہ دنیا)پیرا فورس سمندری کی گاڑیوں کا بازاروں میں گشت گاڑیاں ہوٹر بجاتی ہوئی گزر گئیں جبکہ تجاوزات کے خلاف کوئی کار روائی نہیں کی گئی یہ امر قابل ذکر ہے کہ سمندری کے بازاروں چوکوں میں تجاوزات کی بھر مار سے شہریوں کا گزرنا محال ہو چکا ہے ریڑھی بانوں ٹھیلہ والوں اور دکانداروں نے فٹ پاتھوں اور بازاروں چوک میں قبضہ جما رکھا ہے۔شہریوں نے تجاوزات کے خلاف کارر وائی کا مطالبہ کیا ہے ۔