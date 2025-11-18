صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمندری:تجاوزات کیخلاف کوئی کار روائی نہ کی جا سکی

  • فیصل آباد
سمندری:تجاوزات کیخلاف کوئی کار روائی نہ کی جا سکی

ریڑھی بانوں ٹھیلہ والوں اور دکانداروں نے فٹ پاتھوں پر قبضہ کر لیا

سمندری(نمائندہ دنیا)پیرا فورس سمندری کی گاڑیوں کا بازاروں میں گشت گاڑیاں ہوٹر بجاتی ہوئی گزر گئیں جبکہ تجاوزات کے خلاف کوئی کار روائی نہیں کی گئی یہ امر قابل ذکر ہے کہ سمندری کے بازاروں چوکوں میں تجاوزات کی بھر مار سے شہریوں کا گزرنا محال ہو چکا ہے ریڑھی بانوں ٹھیلہ والوں اور دکانداروں نے فٹ پاتھوں اور بازاروں چوک میں قبضہ جما رکھا ہے۔شہریوں نے تجاوزات کے خلاف کارر وائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کومبنگ اور سرچ آپریشنز غیر قانونی افغان باشندے گرفتار

ٹریفک حادثات میں ایک نوجوان جاں بحق‘ 3 افراد زخمی

پراپرٹی ڈیلر اغوا، مقدمہ درج

ٹریکٹر چلا کر مخالف کی فصل تباہ

ناجائز اسلحہ، 2 ملزم گرفتار

منی میٹروٹرین چلانے کی منظوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس