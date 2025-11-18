صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ: دو حادثات، ایک طالب علم جاں بحق ،3 زخمی

  • فیصل آباد
چنیوٹ: دو حادثات، ایک طالب علم جاں بحق ،3 زخمی

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلع چنیوٹ میں دو مختلف حادثات میں ایک طالب علم جاں بحق جبکہ تین دیگر زخمی ہو گئے ۔پہلا واقعہ جھمر روڈ بائی پاس چوک کے قریب پیش آیا۔۔۔

 جہاں ڈمپر اور موٹرسائیکل میں تصادم ہوا۔ حادثے میں موٹرسائیکل سوار 20 سالہ عثمان ولد محمد لطیف، سکنہ موضع طالب زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کے اہلکار موقع پر پہنچے اور زخمی کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ڈی ایچ کیو ہسپتال چنیوٹ منتقل کر دیا گیا۔دوسرا واقعہ احمد نگر کے علاقے میں پیش آیا، جہاں کار اور موٹرسائیکل کے درمیان تصادم ہوا۔ اس حادثے میں 14 سالہ حسیب ولد بابرموقع پر جاں بحق ہوگیا جبکہ 16 سالہ محمد فیضان ولد ناصر اور 15 سالہ ذیشان علی ولد عرفان فخر زخمی ہوئے ۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کے اہلکار پہنچے ، زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ اور جاں بحق طالب علم کی لاش کو ریسکیو اہلکاروں نے کفن میں لپیٹ کر ہسپتال منتقل کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کومبنگ اور سرچ آپریشنز غیر قانونی افغان باشندے گرفتار

ٹریفک حادثات میں ایک نوجوان جاں بحق‘ 3 افراد زخمی

پراپرٹی ڈیلر اغوا، مقدمہ درج

ٹریکٹر چلا کر مخالف کی فصل تباہ

ناجائز اسلحہ، 2 ملزم گرفتار

منی میٹروٹرین چلانے کی منظوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس