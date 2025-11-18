چنیوٹ: دو حادثات، ایک طالب علم جاں بحق ،3 زخمی
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلع چنیوٹ میں دو مختلف حادثات میں ایک طالب علم جاں بحق جبکہ تین دیگر زخمی ہو گئے ۔پہلا واقعہ جھمر روڈ بائی پاس چوک کے قریب پیش آیا۔۔۔
جہاں ڈمپر اور موٹرسائیکل میں تصادم ہوا۔ حادثے میں موٹرسائیکل سوار 20 سالہ عثمان ولد محمد لطیف، سکنہ موضع طالب زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کے اہلکار موقع پر پہنچے اور زخمی کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ڈی ایچ کیو ہسپتال چنیوٹ منتقل کر دیا گیا۔دوسرا واقعہ احمد نگر کے علاقے میں پیش آیا، جہاں کار اور موٹرسائیکل کے درمیان تصادم ہوا۔ اس حادثے میں 14 سالہ حسیب ولد بابرموقع پر جاں بحق ہوگیا جبکہ 16 سالہ محمد فیضان ولد ناصر اور 15 سالہ ذیشان علی ولد عرفان فخر زخمی ہوئے ۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کے اہلکار پہنچے ، زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ اور جاں بحق طالب علم کی لاش کو ریسکیو اہلکاروں نے کفن میں لپیٹ کر ہسپتال منتقل کیا۔