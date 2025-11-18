ٹوبہ :سروس سٹیشنز میں فلٹر پلانٹس کی عدم تنصیب، شہری برہم
محکمہ ماحولیات کی مبینہ ملی بھگت سے بیشتر سٹیشن بغیر فلٹر پلانٹس چل رہے ہیں
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ کے واضح احکامات کے باوجود ضلع بھر میں بیشتر سروس سٹیشنز فلٹر پلانٹس کے بغیر کام کر رہے ہیں، جس کے باعث پانی کا ضیاع اور ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے ۔ عدالتی احکامات پر حکومت پنجاب نے ہدایت کی تھی کہ تمام سروس سٹیشنز پر واٹر ری سائیکلنگ سسٹم نصب کیا جائے تاکہ استعمال شدہ پانی کو فلٹر کر کے دوبارہ قابلِ استعمال بنایا جا سکے ، مگر عملی طور پر صورتحال اس کے برعکس ہے ۔ذرائع کے مطابق محکمہ ماحولیات کی مبینہ ملی بھگت اور چشم پوشی کے باعث بیشتر سٹیشن بغیر فلٹر پلانٹس کے کھلے عام چل رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ افسران صرف کاغذی کارروائی کر کے \"سب اچھا\" کا تاثر دیتے ہیں، جبکہ عملی طور پر صورتحال بالکل مختلف ہے ۔ عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ماحولیات افسران کی غفلت کی جامع انکوائری کرائی جائے اور ہائیکورٹ کے احکامات پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے ۔