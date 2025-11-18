صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نئے ڈائریکٹر لیبر سے توقع ہے مسائل کو حل کرینگے:لطیف انصاری

  • فیصل آباد
پینسرہ (نمائندہ دنیا)مزدوروں کے مسائل حل نہ ہونے پر ڈائریکٹر لیبر ویسٹ غلام شبیر کلیار کو پنجاب حکومت نے راولپنڈی منتقل کر دیا۔ غلام شبیر کلیار کی قیادت میں جھنگ روڈ سدھار کے پاور لوم مزدوروں کے مسائل۔۔۔

 جن میں سالانہ اجرتوں میں اضافہ، سوشل سیکورٹی کارڈ کی فراہمی، ہیلتھ اینڈ سیفٹی قوانین پر عمل درآمد اور کم از کم اجرت چالیس ہزار ماہانہ کی ضمانت شامل تھی، حل نہیں ہو سکے ۔ مبینہ طور پر وہ مالکان کے ساتھ ساز باز میں ملوث تھے ۔لیبر رہنما بابا لطیف انصاری نے گذشتہ دنوں سیکرٹری لیبر پنجاب غلام غوث سے ملاقات کر کے مزدوروں کے مسائل سے آگاہ کیا تھا۔ لیبر رہنماوں نے کہا کہ نئے ڈائریکٹر لیبر سے توقع ہے کہ وہ مزدوروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے ۔

 

