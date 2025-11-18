صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمندری: زہر خوانی سے 22سالہ لڑکی جان کی بازی ہار گئی

  • فیصل آباد
سمندری: زہر خوانی سے 22سالہ لڑکی جان کی بازی ہار گئی

سمندری(نمائندہ دنیا)تھانہ سٹی کے علاقہ نئی سمندری میں مبینہ طور پر زہر خوانی سے 22سالہ لڑکی جان کی بازی ہار گئی اطلاع ملنے پر پولیس نے موقعہ پر پہنچ کر لاش ہسپتال منتقل کرکے کارروائی کا آغاز کر دیا ، لڑکی شادی شدہ تھی مبینہ طور پر اسے زہر دیا گیا ، پولیس کے مطابق تحقیقات کے بعد حقائق سامنے آئینگے ۔

تھانہ سٹی کے علاقہ نئی سمندری میں مبینہ طور پر زہر خوانی سے 22سالہ لڑکی جان کی بازی ہار گئی اطلاع ملنے پر پولیس نے موقعہ پر پہنچ کر لاش ہسپتال منتقل کرکے کارروائی کا آغاز کر دیا ، لڑکی شادی شدہ تھی مبینہ طور پر اسے زہر دیا گیا ، پولیس کے مطابق تحقیقات کے بعد حقائق سامنے آئینگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کومبنگ اور سرچ آپریشنز غیر قانونی افغان باشندے گرفتار

ٹریفک حادثات میں ایک نوجوان جاں بحق‘ 3 افراد زخمی

پراپرٹی ڈیلر اغوا، مقدمہ درج

ٹریکٹر چلا کر مخالف کی فصل تباہ

ناجائز اسلحہ، 2 ملزم گرفتار

منی میٹروٹرین چلانے کی منظوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس