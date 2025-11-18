سمندری: زہر خوانی سے 22سالہ لڑکی جان کی بازی ہار گئی
سمندری(نمائندہ دنیا)تھانہ سٹی کے علاقہ نئی سمندری میں مبینہ طور پر زہر خوانی سے 22سالہ لڑکی جان کی بازی ہار گئی اطلاع ملنے پر پولیس نے موقعہ پر پہنچ کر لاش ہسپتال منتقل کرکے کارروائی کا آغاز کر دیا ، لڑکی شادی شدہ تھی مبینہ طور پر اسے زہر دیا گیا ، پولیس کے مطابق تحقیقات کے بعد حقائق سامنے آئینگے ۔
