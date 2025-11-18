صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ: پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ناکام، اشیا کی قیمتیں بے قابو

  • فیصل آباد
گوجرہ: پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ناکام، اشیا کی قیمتیں بے قابو

سبزیوں کی قیمتیں بھی دکاندار مرضی سے مقرر کر رہے ہیں، شہریوں کو مشکلات

گوجرہ (نمائندہ دُنیا )تحصیل گوجرہ میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس حکومت کی مقررہ نرخوں پر اشیائے خوردونوش کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں۔ دکاندار گوشت اور دیگر اشیاء اپنی مرضی کے ریٹس پر فروخت کر رہے ہیں۔گوجرہ میں نصف درجن سے زائد پرائس کنٹرول مجسٹریٹس موجود ہیں جو بازاروں میں نکلنے کی بجائے اپنے دفاتر میں بیٹھ کر \"سب اچھا\" رپورٹس بنانے میں مصروف ہیں، جبکہ بازاروں میں دکاندار خود ہی اشیاء کے نرخ مقرر کر رہے ہیں۔ خاص طور پر گوشت کی قیمتیں انتہائی بلند ہیں، چھوٹا گوشت 2,500 روپے اور بڑا گوشت 1,200 روپے تک فروخت ہو رہا ہے ۔ سبزیوں کی قیمتیں بھی دکاندار اپنی مرضی سے مقرر کر رہے ہیں، جس سے شہریوں کو شدید مالی دباؤ کا سامنا ہے ۔مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے سبزی اور فروٹ کے نرخوں کی فہرست جاری کی جاتی ہے ، مگر ان پر عملدرآمد کروانے والا کوئی نہیں۔ عوامی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر ٹوبہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو دفاتر سے نکال کر روزانہ کی بنیاد پر بازاروں میں قیمتوں کی نگرانی کی جائے تاکہ شہریوں کو ریلیف میسر ہو اور قیمتوں میں استحکام آئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

3گیس میٹر کاٹ دیئے

5اسلحہ بردار گرفتار

بھیک مانگتے 2بچے تحویل میں

معیاری سروس فراہمی ہدف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس