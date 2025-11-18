گوجرہ: پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ناکام، اشیا کی قیمتیں بے قابو
سبزیوں کی قیمتیں بھی دکاندار مرضی سے مقرر کر رہے ہیں، شہریوں کو مشکلات
گوجرہ (نمائندہ دُنیا )تحصیل گوجرہ میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس حکومت کی مقررہ نرخوں پر اشیائے خوردونوش کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں۔ دکاندار گوشت اور دیگر اشیاء اپنی مرضی کے ریٹس پر فروخت کر رہے ہیں۔گوجرہ میں نصف درجن سے زائد پرائس کنٹرول مجسٹریٹس موجود ہیں جو بازاروں میں نکلنے کی بجائے اپنے دفاتر میں بیٹھ کر \"سب اچھا\" رپورٹس بنانے میں مصروف ہیں، جبکہ بازاروں میں دکاندار خود ہی اشیاء کے نرخ مقرر کر رہے ہیں۔ خاص طور پر گوشت کی قیمتیں انتہائی بلند ہیں، چھوٹا گوشت 2,500 روپے اور بڑا گوشت 1,200 روپے تک فروخت ہو رہا ہے ۔ سبزیوں کی قیمتیں بھی دکاندار اپنی مرضی سے مقرر کر رہے ہیں، جس سے شہریوں کو شدید مالی دباؤ کا سامنا ہے ۔مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے سبزی اور فروٹ کے نرخوں کی فہرست جاری کی جاتی ہے ، مگر ان پر عملدرآمد کروانے والا کوئی نہیں۔ عوامی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر ٹوبہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو دفاتر سے نکال کر روزانہ کی بنیاد پر بازاروں میں قیمتوں کی نگرانی کی جائے تاکہ شہریوں کو ریلیف میسر ہو اور قیمتوں میں استحکام آئے ۔