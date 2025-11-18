تعلیم کے پرانے روایتی طریقے بچوں کی فکری اور عملی ضروریات پوری نہیں کر سکتے :مسز شازیہ ولید
سمندری (نمائندہ دنیا)نجی سکول سمندری کیمپس کی ڈائریکٹر و پرنسپل مسز شازیہ ولید نے کہا ہے کہ جدید دور میں تعلیم کے پرانے روایتی طریقے اب بچوں کی فکری اور عملی ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔۔۔
وقت کا تقاضا ہے کہ ہم تعلیم میں جدید طریقہ تدریس ڈیجیٹل لرننگ اور تخلیقی سوچ کو فروغ دیں تاکہ ہمارے طلبہ نہ صرف نصابی تعلیم میں مہارت حاصل کریں بلکہ عملی زندگی کے چیلنجز کا بھی کامیابی سے مقابلہ کر سکیں۔انہوں نے کہا کہ دی سمارٹ سکول سمندری کیمپس میں تعلیم کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالا جا رہا ہے ۔