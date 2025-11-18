صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ:رشتہ نہ دینے کی رنجش پر خاتون پر تشدد، ملزم فرار

  • فیصل آباد
سہیل انجم کی اہلیہ بیٹیوں کے ہمراہ گھر میں موجود تھی ، عابد نے حملہ کر دیا

گوجرہ (نمائندہ دُنیا)قادر کالونی گوجرہ میں رشتہ نہ دینے کی رنجش پر مشتعل افراد نے گھر میں گھس کر ایک خاتون کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ سہیل انجم نے تھانہ سٹی گوجرہ میں مقدمہ درج کراتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ان کی اہلیہ اپنی بیٹیوں کے ہمراہ گھر میں موجود تھی کہ اسی دوران عابد حسین اور دیگر تین افراد ڈنڈوں اور سوٹوں سے مسلح ہو کر زبردستی گھر میں داخل ہوئے ۔ملز موں نے خاتون پر تشدد کیا اور اسے شدید زخمی کر دیا۔ شور سن کر اہل محلہ موقع پر پہنچے ، جس پر ملزم فرار ہو گئے ۔ مقتول کے مطابق واقعہ کی اصل وجہ بیٹیوں کے رشتہ نہ دینے پر ذاتی عناد ہے ۔ پولیس نے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے اور عوام سے اپیل کی ہے کہ کسی بھی معلومات کی صورت میں فوری طور پر متعلقہ تھانے سے رابطہ کریں۔

 

