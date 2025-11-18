بھوانہ :4 منشیات فروش گرفتار شراب کی چالو بھٹی پکڑی گئی
بھوانہ (نمائندہ دنیا )پولیس تھانہ بھوانہ کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاون 550 لٹر شراب بمعہ چالو بھٹی برآ مد 4ملزم گرفتار کر لئے گئے ایس ایچ او تھانہ بھوانہ نے خفیہ اطلاع پر ریڈ کر کے چک نمبر 222 ج ب سے چار منشیات فروش ملزمان کو گرفتار کر لیا۔
پولیس تھانہ بھوانہ کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاون 550 لٹر شراب بمعہ چالو بھٹی برآ مد 4ملزم گرفتار کر لئے گئے ایس ایچ او تھانہ بھوانہ نے خفیہ اطلاع پر ریڈ کر کے چک نمبر 222 ج ب سے چار منشیات فروش ملزمان کو گرفتار کر لیا۔