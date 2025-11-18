صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابقہ رنجش ،مخالفین نے شہری کے گھر پر فائرنگ کر دی

  • فیصل آباد
سابقہ رنجش ،مخالفین نے شہری کے گھر پر فائرنگ کر دی

مقصود اپنے اہل خانہ کیساتھ مو جود تھا ، ملزموں نے گھر پر دھاوا بول دیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بنا پر مخالفین نے شہری کے گھر پر فائرنگ کر دی۔تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقے ذوالفقار کالونی میں مقصود نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے اہلخانہ کے ہمراہ گھر پر موجود تھا کہ اس دوران ملز موں نے مبینہ طور پر سابقہ رنجش کی بنا پر اسلحے کے زور پر اس کے گھر پر دھاوا بول دیا اور گھر پر موجود افراد کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کے ساتھ شدید فائرنگ کردی گئی۔ جس سے اہلخانہ خوش قسمتی سے محفوظ رہے ۔ بعد ازاں ملز م دھمکیاں دیتے اور فائرنگ کرتے موقع سے فرار ہوگئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزمان کی تلاش کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس