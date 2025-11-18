صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، دودھ اور فوڈ پوائنٹس پر جرمانے عائد

  • فیصل آباد
فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، دودھ اور فوڈ پوائنٹس پر جرمانے عائد

ضلع بھر میں 91 انسپکشنز ،مجموعی طور پر 56 ہزار روپے کے جرمانے

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی کی فوڈ سیفٹی ٹیمیں ضلع چنیوٹ میں قانون شکن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا کی زیر نگرانی فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ضلع بھر میں 91 انسپکشنز کیں۔دودھ کے معیار کی جانچ کے لیے 45 دودھ بردار گاڑیوں اور متعدد ملک شاپس پر لیکٹو سکین مشین کے ذریعے 15,290 لیٹر دودھ چیک کیا گیا، اور قوانین کی خلاف ورزی پر مجموعی طور پر 56 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ۔فوڈ سیفٹی ٹیموں نے مختلف کریانہ سٹورز، میٹ شاپس اور فوڈ پوائنٹس کا بھی معائنہ کیا۔ فوڈ پوائنٹس پر دوران معائنہ گلی سڑی سبزیاں اور کھلے رنگ کے استعمال کا انکشاف ہوا۔ کریانہ سٹورز میں ایکسپائرڈ اشیاء اور کھانے کی اشیاء میں حشرات پائے گئے ۔ تین کلو سے زائد ایکسپائرڈ مصنوعات کو برآمد کر کے تلف کر دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس