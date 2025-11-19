حکومت بجلی، گیس سستی کرے :فیض سلطان فیصل
کمالیہ (نمائندہ دنیا )مرکزی انجمن تاجران کے رہنما و صدر ریٹیلر ایسوسی ایشن فیض سلطان فیصل نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمتوں نے عام آدمی کے ساتھ ساتھ کاروباری برادری کا بھی بھر کس نکال دیاہے۔
بجلی اور گیس کی قیمتیں کم کئے بغیر معاشی ترقی ممکن نہیں حکومت کو کاروباری برادری کے مطالبے کو مد نظر رکھتے ہوئے قیمتوں میں کمی کرنی چاہیے کاروباری طبقہ کی صلاحیتوں سے مکمل فائدہ اٹھانے نے کیلئے حکومت کو سنجیدگی دکھانا ہوگی۔شرح سود کو برقرار رکھنا مکی معیشت کیلئے نقصان دہ ہے ،حکومت کو معاشی پالیسیوں میں تسلسل سرمایہ کار دوست ماحول اور کاروباری طبقے کو در پیش مسائل کے حل کو اولین ترجیح دے ۔