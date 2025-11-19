صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت بجلی، گیس سستی کرے :فیض سلطان فیصل

  • فیصل آباد
حکومت بجلی، گیس سستی کرے :فیض سلطان فیصل

کمالیہ (نمائندہ دنیا )مرکزی انجمن تاجران کے رہنما و صدر ریٹیلر ایسوسی ایشن فیض سلطان فیصل نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمتوں نے عام آدمی کے ساتھ ساتھ کاروباری برادری کا بھی بھر کس نکال دیاہے۔

 بجلی اور گیس کی قیمتیں کم کئے بغیر معاشی ترقی ممکن نہیں حکومت کو کاروباری برادری کے مطالبے کو مد نظر رکھتے ہوئے قیمتوں میں کمی کرنی چاہیے کاروباری طبقہ کی صلاحیتوں سے مکمل فائدہ اٹھانے نے کیلئے حکومت کو سنجیدگی دکھانا ہوگی۔شرح سود کو برقرار رکھنا مکی معیشت کیلئے نقصان دہ ہے ،حکومت کو معاشی پالیسیوں میں تسلسل سرمایہ کار دوست ماحول اور کاروباری طبقے کو در پیش مسائل کے حل کو اولین ترجیح دے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معیار پر سمجھوتہ نہیں،تعمیراتی کام وقت پر مکمل کئے جائیں،علیم خان

عوامی خدمت کیلئے جدید ٹیکنالوجی، اصلاحات ضروری، آئی جی

نجی سکول میں سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب، بچوں کی بہترین پرفارمنس

چین کی سنٹرل ساؤتھ یونیورسٹی میں بین الاقوامی کلچرل فیسٹیول

اسلام آباد فوڈ اتھارٹی ،15ہزار لٹرمضر صحت دودھ تلف

اسلام آباد، گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگانے کیلئے 8سہولت سینٹر قائم

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا