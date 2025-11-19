موٹر سائیکل سوار تیز رفتاربس کی ٹکرسے جاں بحق
کلیرہ اڈاہ کے قریب حادثہ میں ندیم کچلا گیا،ساتھی شدید زخمی
کمالیہ (نمائندہ دنیا )تیز رفتار بس کی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر،ٹکر ایک شخص جاں بحق ساتھی شدید زخمی ہوگیا۔ کلیرہ اڈاہ کے قریب موٹر سائیکل سوار کو پیچھے سے آنے والی تیز رفتار بس نے ٹکر دے ماری جس پر دونوں موٹر سائیکل سوار سڑک پر گر گئے جن میں سے 35سالہ ندیم جو کہ 736 گ ب کا رہائشی بتایا جا رہا ہے بس کے ٹائروں کے نیچے آکر کچلا گیا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا جبکہ دوسرے زخمی کو ریسکیو ٹیم نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔