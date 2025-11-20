E-paper
بیوی، بچوں کو گالی جرم قرار 3سال قید، 1لاکھ جرمانہ ہوگا بل اب سینیٹ میں پیش ہوگا
مستعفی ججز تحریک کی قیادت کریں قوم ساتھ ہوگی:اسد قیصر
ہمیں حکمرانی نہیں چاہیے ، صرف آئین اصل شکل میں واپس کر دو:اچکزئی
اسحاق ڈار برسلز پہنچ گئے ،صدر یورپی یونین کونسل سے ملاقات
غلامی قبول نہیں، ہم عمران کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گی :بہنیں
لینڈ ،ڈرگ ، چینی ، آٹا مافیاز ، وڈیروں کا راج :حافظ نعیم
تازہ ترین
دبئی ایئر شو: جے ایف 17 تھنڈر کی فروخت کیلئے دوست ملک کیساتھ معاہدہ پر دستخط
بھارت کو جنگ میں زوردار تھپڑ رسید کیا، معاشی میدان میں بھی فتح ملے گی: وزیراعظم
پاکستان میں کرپشن مستقل چیلنج، سیاسی و معاشی اشرافیہ جیبیں بھر رہی ہے: آئی ایم ایف
خیبرپختونخوا: سکیورٹی فورسز کی 5 کارروائیاں، بھارتی حمایت یافتہ 30 دہشت گرد ہلاک
گیارہویں این ایف سی ایوارڈ کیلئے وفاق نے صوبوں کو 4 دسمبر کو بلا لیا
آج کے کالمز
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن
