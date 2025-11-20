ٹو بہ :بجلی کے پرانے پولز سڑک کنارے حادثات کی وجہ
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )اکال والا روڈ پر سڑک کنارے نصب خالی بجلی کے پرانے پولز آئے روز حادثات کا سبب بن رہے ہیں۔ چار سال قبل سڑک کی تعمیر و توسیع کے دوران محکمہ واپڈا نے پولز کی ری لوکیشن کے تحت نئی لائن پر نئے پولز نصب کر کے تاریں اور ٹرانسفارمرز منتقل کر دئیے تھے ، لیکن پرانے پولز اپنی جگہ پر موجود ہیں۔
ذرائع کے مطابق، یہ پرانے پولز عین سڑک کے کنارے ہونے کی وجہ سے خاص طور پر رات کے وقت ہیڈلائٹس کی روشنی میں واضح نہیں ہوتے ، جس سے موٹر سائیکل سوار اور گاڑیاں ان سے ٹکرا جاتی ہیں۔ کئی افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں اور سڑک کنارے یہ آہنی ڈھانچے ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں۔عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے فوری مطالبہ کیا ہے کہ پرانے بجلی کے پولز کو فی الفور ہٹایا جائے ، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے اور شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں تاکہ کسی بڑے سانحے سے بچا جا سکے ۔