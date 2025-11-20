صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹو بہ :بجلی کے پرانے پولز سڑک کنارے حادثات کی وجہ

  • فیصل آباد
ٹو بہ :بجلی کے پرانے پولز سڑک کنارے حادثات کی وجہ

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )اکال والا روڈ پر سڑک کنارے نصب خالی بجلی کے پرانے پولز آئے روز حادثات کا سبب بن رہے ہیں۔ چار سال قبل سڑک کی تعمیر و توسیع کے دوران محکمہ واپڈا نے پولز کی ری لوکیشن کے تحت نئی لائن پر نئے پولز نصب کر کے تاریں اور ٹرانسفارمرز منتقل کر دئیے تھے ، لیکن پرانے پولز اپنی جگہ پر موجود ہیں۔

ذرائع کے مطابق، یہ پرانے پولز عین سڑک کے کنارے ہونے کی وجہ سے خاص طور پر رات کے وقت ہیڈلائٹس کی روشنی میں واضح نہیں ہوتے ، جس سے موٹر سائیکل سوار اور گاڑیاں ان سے ٹکرا جاتی ہیں۔ کئی افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں اور سڑک کنارے یہ آہنی ڈھانچے ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں۔عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے فوری مطالبہ کیا ہے کہ پرانے بجلی کے پولز کو فی الفور ہٹایا جائے ، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے اور شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں تاکہ کسی بڑے سانحے سے بچا جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن